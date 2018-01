Ciclón bomba: El inédito fenómeno climático que amenaza la costa este de EE.UU.

Un dramático fenómeno climático se espera llegue a la costa este de Estados Unidos durante este jueves que agudizará las bajas temperaturas del invierno norteamericano.

Los especialistas han acudido a un término acuñado en 1980 como ciclón bomba, bombagénesis o bomba meteorológica para explicar las escalofriantes temperaturas que marcarán los termómetros este fin de semana.

Según detalla el sitio USA Today, el concepto explica una dramática caída de la presión atmosférica en menos de 24 horas.

La definición que le dieron dos meteorólogos del MIT -publicada en Monthly Weather Review- bucaba explicar un fenómeno de "gran importancia práctica para el transporte marítimo y las regiones costeras".

En términos concretos, la tormenta atrae varios lóbulos del vórtice polar. El aire gélido que serpenta por el Polo Norte, Groenlandia y Siberia, es absorbido para luego esparcirse sobre el Noreste y Centro del Atlántico durante este viernes y sábado.

Se espera que el ciclón bomba provoque la suspensión del tráfico, los viajes aéreos y la caída de temperaturas entre 20 y 40 grados por debajo de lo normal. Es decir, la costa del Atlántico podría alcanzar temperaturas frías récord, con máximas de un solo dígito.

Además, los vientos que superen los 48 kilómetros por hora harán que la zona afectada se sienta unos 10 o 20 grados más frías. Se pronostica que los episodios más intensos se vivirán en Boston, Nueva York y Filadelfia.

Even in the first 12/28 entry offered, regardless of where this storm tracks, it was quite evident that EVERYTHING pours in behind it. Siberia, North Pole, Greenland. Everything. Severe cold snap behind this storm. Think power may go? Start planning... pic.twitter.com/ye85dPHjcW