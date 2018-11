China ordena detener trabajos de científico que aseguró haber creado bebés modificados genéticamente

El gobierno chino ordenó detener los trabajos de un equipo médico que asegura haber creado los primeros bebés editados genéticamente del mundo.

El viceministro de Ciencia y Tecnologí­a, Xu Nanping, dijo a la televisora estatal CCTV que su ministerio se opone enérgicamente a los trabajos que supuestamente dieron como resultado el nacimiento de dos gemelas a principios de este mes.

Xu calificó los trabajos del equipo de ilegales e inaceptables y dijo que ordenó una investigación. Sin embargo, no profundizó en las medidas.

El investigador He Jiankui asegura haber alterado el ADN de las gemelas para volverlas resistentes a la infección con el virus del sida.

El experimento de He “cruzó el lí­mite de la moral y la ética al que se adhiere la comunidad cientí­fica y fue escandaloso e inaceptable”, dijo Xu.

Todavía no existe confirmación independiente a los dichos de He Jiankui. Se suponía que hablaría este jueves en conferencia de prensa, pero partió de Hong Kong y dijo en un comunicado que “permaneceré en China, mi país natal y cooperaré plenamente con todas las investigaciones de mi trabajo. Mis datos no elaborados estarán a disposición de terceros para su revisión”.