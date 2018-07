Chilena es protagonista del primer matrimonio homosexual reconocido en Bulgaria

Un inédito hecho en la historia de Bulgaria, tiene a una chilena-australiana como protagonista.

Cristina Palma y su pareja, la francesa Mariamma Diallo, decidieron casarse en ese país y, al buscar reconocimiento de la unión en el lugar de residencia de la compatriota, éste le fue negado.

"En 2017, cuando fui a renovar (la residencia), se tomaron mucho tiempo en responder y en marzo de 2018 me dijeron que no me daban la residencia, porque en Bulgaria no se reconocía el matrimonio del mismo sexo. En ese momento decidimos llevar el tema al Departamento de Inmigraciones al Tribunal Administrativo de Sofía", relató Palma al sitio LGBTI, Dos Manzanas.

Luego de esto, y tras una ardua batalla legal, finalmente el enlace fue reconocido, haciendo historia en un país donde este tipo de uniones no es ley.

El Movilh, a través de un comunicado, indicó que lo realizado por la pareja es un "hecho histórico para las parejas LGBTI de ese país y una alegre noticia para nosotras y nosotros", sostuvieron.