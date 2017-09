Chile incluido: Donald Trump amenazó a países que poseen vínculos con Corea del Norte

Un difícil momento está atravesando la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte tras las pruebas nucleares efectuadas por el gobierno de Kim Jong-un.

Su par estadounidense, Donald Trump, también anunció medidas contra el país asiático y advirtió en Twitter que "está considerando, además de otras opciones, parar todo el comercio con cualquier país que hace negocios con Corea del norte".

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.