Charlie Hebdo vuelve a la polémica con portada dedicada al huracán Harvey

La revista satírica francesa “Charlie Hebdo” nuevamente vuelve a la polémica por una de sus portadas. Ahora aprovechó las inundaciones provocadas por el huracán Harvey, en Texas, para expresar su rechazo a los grupos supremacistas blancos y neonazis.

En la página principal, aparecen banderas nazis cubiertas casi por completo por el agua de las inundaciones, así como quienes las portan, que se hunden haciendo el saludo característico del Tercer Reich.

"Dios existe. Él ahogó a todos los neonazis de Texas", dice el texto que acompaña la imagen.

Dans Charlie n°1310 cette semaine : Religion et violence,stop à l'amalgame, trois traductions différentes de mêmes sourates et courrier des "lecteurs", en page 2 et 3, par Riss, Gérard Biard, Foolz...