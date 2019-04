Casa Blanca descarta que demócratas puedan revisar las declaraciones de impuestos de Donald Trump

No quiere mostrar su documentación. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que los esfuerzos del Partido Demócrata para ver las declaraciones de impuestos del republicano Donald Trump "nunca" tendrán éxito y "no deberían hacerlo". Trump se negó en campaña a publicar sus declaraciones de impuestos y argumenta que no puede proporcionarlos porque está bajo la auditoría del Servicio de Impuestos Internos. En la Cámara de Representantes buscan terminar con esto.

"Es un tema que ya se litigó durante las elecciones", dijo Mulvaney a Fox News, agregando que "los votantes sabían que el presidente podría haber dado sus declaraciones de impuestos. Ellos sabían que él no lo hizo y lo eligieron de todos modos". El demócrata Richard Neal, titular del Comité de Medios y Formas de la Cámara, envió una carta al IRS solicitando las declaraciones de impuestos personales y comerciales de Trump de seis años, pidiendo que se entregaran al Congreso el miércoles.

Informa The Washington Post que un abogado de Trump pidió al Departamento del Tesoro que rechazara la solicitud, calificándola de "grave abuso de poder". El republicano dijo que llegará hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para defender sus declaraciones de impuestos. El demócrata Ben Ray Luján recalcó que la acción se debe a que "de ningún otro presidente en los tiempos modernos se ha tenido que pedir sus declaraciones de impuestos porque, todos las compartieron voluntariamente".