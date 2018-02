Carlos Menem: "En todos los gobiernos hubo corrupción, salvo en el mío"

Carlos Menem se defendió de las acusaciones que apuntan a que se postuló a senador para alcanzar fuero parlamentario y evitar las causas judiciales que están en su contra.

En conversación con CNN en Español, el expresidente argentino puntualizó que "me encuentro con un estado de ánimo excelente y sigo trabajando en lo que más me apasiona: el mundo de la política".

Menem se consideró a sí mismo un "animal político" y argumentó que "fui presidente de la Nación, fui gobernador, ya no me quedaba otra que ser senador. Yo no puedo vivir sin la política".





Sobre las acusaciones, el exmandatario precisó que "no tengo ninguna condena, para empezar. Hay causas abiertas que algunas ya se están cerrando. Y a otras les falta un tiempo todavía prudencial para que se acaben todos los juicios que se han instaurado en mi contra. No sé por qué pero hay que averiguar".

"Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción", manifestó.





Lo cierto es que Carlos Menem ha sido condenado al menos tres veces. Primero, por pago de sobresueldos a funcionarios públicos con dineros provenientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado a cuatro años y medio de prisión.

También fue condenado a 7 años de cárcel por el contrabando agravado por la venta de armas a Croacia y Ecuador. Ambos juicios se encuentran en instancia de revisión en la Cámara de Casación.

La tercera causa es por encubrimiento en el atentado a la AMIA, donde se le acusa de haber desviado la atención de la "pista Siria".