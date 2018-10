Capturan a sujeto que protagonizó toma de rehenes en estación de Alemania

Por una eventual toma de rehenes, la policía desplegó un amplio operativo de seguridad en la principal estación de trenes de la ciudad de Colonia, Alemania.

De acuerdo a los primeros antecedentes, un sujeto armado habría ingresado a una farmacia con la intención de asaltarla. Sin embargo, tras verse frustrado secuestró a una joven que resultó lastimada.

Tras el actuar de la policía alemana, el individuo resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, mientras intentaban reanimarlo.

Las autoridades evacuaron la estación, llamaron a no acercarse a la zona y se bloquearon cinco de los 11 andenes. Por su parte, la empresa estatal de ferrocarriles, Deutsche Bhan anunció cancelaciones y retrasos hasta que se esclarezca la situación.

Alemania se encuentra en el máximo nivel de alerta desde diciembre de 2016, cuando un hombre mató a 12 personas e hirió a otras 48 con un camión en Berlín en un mercado navideño.

Aktuelle Info zur beendeten #Geiselnahme in #Köln: Unsere Ermittlungen dauern weiter an. Die weiträumigen Absperrungen um den Tatort sind weiterhin notwendig. Weitere Informationen teilen die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln heute um 19:00 Uhr in einer Pressekonferenz mit.