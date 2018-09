Candidato ultraderechista brasilero: "No acepto un resultado diferente a mi elección"

"Por lo que veo en las calles, no acepto un resultado de las elecciones diferente de mi elección", aseguró Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista que lidera las encuestas para las elecciones presidenciales brasileras del domingo 7 de octubre. La advertencia hecha en el programa televisivo Brasil Urgente, no tiene precedentes desde la redemocratización del país tras la dictadura (1964-1985).

"El PT solo gana mediante fraude", señaló el capitán de la reserva del ejército en referencia al Partido de los Trabajadores (PT), del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y de su adversario en la carrera Fernando Haddad, que va segundo en las encuestas. En el sondeo de Datafolha, Bolsonaro obtiene un 28% de la intención de voto, frente a un 22% de Haddad. Eso sí el ultra no ganaría a ningún otro competidor en la segunda vuelta.

Bolsonaro no presentó una sola prueba o evidencia de sus acusaciones. No hay registro de fraudes en el sistema de votación durante los 22 años desde su entrada en vigor. No quedó claro en la entrevista en qué consistiría el no reconocimiento de los resultados. Su estrategia repite la de Donald Trump en Estados Unidos, quien pasó toda la campaña mencionando un posible fraude, hasta que venció y no tocó más el asunto.

Grupos que apoyan a Bolsonaro hacen circular encuestas falsas mostrando la victoria del diputado en la primera vuelta o falsos reportajes sobre fraudes en las urnas. A pesar de la amenaza, las reacciones fueron discretas. "Bolsonaro dice que no va a aceptar la derrota. Demuestra otra vez que no está preparado para la democracia", dijo Geraldo Alckmin, exgobernador de São Paulo y candidato de la centroderecha del PSDB.