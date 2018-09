Candidato a la presidencia de Brasil fue herido en un acto público

El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acuchillado en un acto público en Juiz de Fora, Minas Gerais.

Según su hijo y candidato a senador, Flavio Bolsonaro, el apodado "Trump brasileño" por su largo historial de declaraciones racistas, machistas, y homofóbicas, fue herido superficialmente en el abdomen y se encontraría fuera de peligro.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!