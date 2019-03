Cancillería se suma a otros 10 países: Solidarizamos con venezolanos ante apagón

Un masivo corte energético afecta a gran parte del territorio de Venezuela. Ante esto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile emitió un comunicado en conjunto con otros diez de los 14 países miembros del llamado Grupo de Lima.

El texto expone que "solidarizamos con los millones de venezolanos afectados por el apagón que se prolonga por más de 50 horas y que hasta el momento se ha cobrado 18 víctimas en hospitales y clínicas como consecuencia de la falta de suministro".

La Cancillería precisa que "responsabilizamos exclusivamente al régimen" de Nicolás Maduro de la caída del sistema eléctrico y enfatiza que "sólo un gobierno legítimo surgido de elecciones libres y democráticas podrá llevar a cabo la reconstrucción".

El comunicado no se refiere al reportaje de The New York Times que responsabiliza a los partidarios de Juan Guaidó de la quema de la ayuda humanitaria. En Venezuela el gobierno informó que se suspendieron las clases y la jornada laboral para este lunes.