Canciller: Chile no se va a prestar para una negociación simulada en Venezuela

El canciller Heraldo Muñoz viajará nuevamente a Republica Dominicana para la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición.

En declaraciones a ADN Hoy, el secretario de Estado expresó su deseo de que las partes acuerden “una salida creíble y efectiva”. "Esto no puede ser un movimiento de dilación para que la comunidad internacional piense que se están resolviendo los asuntos. Chile no se va a prestar para una negociación simulada", dijo.

"Hay un conjunto de factores que tienen que ser abordados y resueltos, sino la solución no será la que queremos. Venezuela está en una situación cada vez más deplorable", agregó.

Muñoz dijo que lo sucedido en las últimas elecciones municipales anticipadas (partidos de oposición se restaron de participar y Nicolás Maduro los amenazó con excluirlos de las presidenciales) no ayudan a encontrar una salida a la situación.

"Con condiciones de esa naturaleza no podría haber acuerdo. Tienen que participar todos los partidos políticos, tienen que levantarse las inhabilitaciones a algunos políticos. Tiene que haber una elección que no sea repentina, tiene que haber un mínimo de tiempo. No puede ser de un día para otro", dijo.