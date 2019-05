Cancelan final de "La Voz Kids" Rusia por cientos de bots que arreglaron votación en línea

Cientos de bots para amañar un concurso infantil. El Canal 1 de la televisión rusa ha anulado el resultado final de La Voz Kids por injerencia y fraude en la votación. Una investigación externa ha revelado que la votación del último programa no fue limpia. Y ha detectado que 300 números de teléfono enviaron de manera automática más de 8.000 SMS y que otros tantos bots habían automatizado unas 30.000 llamadas. Todo para votar de forma masiva por una de las candidatas, que nunca fue favorita en el concurso: Mikella Abramova. La niña, de 10 años, es hija de la estrella de pop Alsou y nieta de un poderoso oligarca ruso del petróleo. Contra todo pronóstico, Abrámova ganó con un 56,5% de los votos.

Y su victoria –el 26 de abril—se rumiaba ya desde esa noche en las redes sociales, donde se habló de manipulación. El popular diario Komsomolskaya Pravdallevó el escándalo a primera página. "La hija de Alsou ganó, pero el país estaba en contra", tituló entre exclamaciones. El propio Canal 1 (estatal) tuvo que admitir que el resultado era "anómalo". La diferencia entre Mikella Abrámova y el niño que quedó en segundo lugar (con el 27,9%) era demasiado grande: 80.000 votos.

Así que al principio la cadena pública ordenó un recuento de votos. Cuando al día siguiente, tras digerirlo, el escándalo creció contrató a una empresa especializada en ciberseguridad, Group-IB, para investigar el posible fraude. "No podemos premitir que se ensucie la integridad de La Voz, especialmente porque estamos hablando de un concurso con niños", declaró el director general de Canal 1.

Este jueves, Group-IB ha hecho públicos los primeros resultados que indican que efectivamente hubo fraude. La compañía no especificó a favor de quién, pero en la información divulgada se ve que los mensajes y las llamadas efectuadas mediante los bots eran para el número 7, el asignado a Mikella Abramova. Hoy todos esos números de teléfono están inactivos.

Canal 1 y Group-IB han entregado ese informe preliminar a Talpa Media, el consorcio multimedia holandés que tiene los derechos de La Voz (franquicia que se emite en muchos países, incluida España) y la cadena pública rusa ha decidido repetir la final el 24 de mayo. El suceso ha puesto al descubierto un oscuro amaño. También ha colocado sobre la mesa de debate el asunto de la injerencia con bots dentro en un país que ha acaparado titulares por influir con esos métodos en medio mundo y sembrar Internet de bulos y noticias falsas a través de cuentas automatizadas.

La familia de la pequeña Mikella Abrámova no ha querido hacer declaraciones tras hacerse público que la final se repetirá. Su madre es la cantante Alsou, hija del multimillonario oligarca del petróleo Ralif Safin, que además fue senador. Alsou, muy famosa en Rusia –fue su representante en el año 2000 y quedó segunda— y en las repúblicas ex soviéticas, ya provocó gran controversia al pedir a sus amigos que solicitaran públicamente el voto para su hija en el concurso. La niña llegó a la final después de una polémica repesca. El Canal 1 aún no ha revelado qué hará para evitar que el fraude se vuelva a producir. Tampoco si es el único concurso afectado.