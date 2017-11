Campeón de Taekwondo vende riñón para financiar fiesta para su hija

Una conmovedora entrevista realizó el corresponsal argentino de la agencia de noticias RT a uno de los tantos que ofrecen sus órganos para la venta en páginas de Facebook.

Escribiendo "vendo riñón para hacerle la fiesta de 15 años a mi hija" llamó la atención, y sorprendió aún más cuando, en su perfil, aparecían sus principales actividades: ser un esforzado mozo y campeón de Taekwondo, con dos medallas de oro representando a su país en una disciplina muy poco difundida y apoyada.

"Trabajo 17 horas por día, de lunes a lunes, no tengo alternativa", exclamó, detallando que gana 14 mil pesos argentinos, unos 520 mil pesos chilenos, para mantener a su mujer y a sus tres hijos, entre ellos Araceli de 14 años.





"Desde los 11 años que me dice, 'papá, mi sueño es tener los 15, sino vamos a Disney'. ¿De dónde saco plata para ir a Disney? Le tocó un papá que es laburador y lo único que puedo hacer es esto, porque yo no voy a ir a robar, prefiero vender un órgano", indicó, explicando que necesita poco más de 11 millones de pesos chilenos para cumplir el sueño.

Y agregó que "si ella es feliz, yo soy feliz. Tiene 14 años y el sueño de toda chica es la fiesta de los 15. Pensé en vender el coche, trabajé lo más que pude, jugué a la lotería, pero ves que igual no llegás para una buena fiesta. Sus compañeritas hacen sus festejos, sería muy frustrante para mí no hacerlo".

Si llegara a concretarse la venta, completamente ilegal en el país, tiene claro que tendría que abandonar la actividad. "Si se me complica con el taekwondo, tengo pensado enseñar y no competir más. Me apasiona, pero bueno", afirmó resignado.