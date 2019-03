Brexit: Parlamento rechaza segundo referéndum y solicitará que se postergue

El Parlamento inglés aprobó este jueves encargarle al Gobierno de Theresa May que le solicite a la Unión Europea una postergación de su proceso de salida, más conocido como el Brexit.

La moción fue aprobada con 412 votos y 202 en contra, ya que tanto los laboristas como los nacionalistas escoceses y unos cuantos conservadores del oficialismo habían dado a conocer que respaldaban la idea de ganar un poco de tiempo ante la situación política de la isla europea.

Esto significa que el Gobierno británico tendrá que solicitar formalmente a la UE la prórroga antes de la próxima cumbre del 21 de marzo, buscando que otorguen una extensión del Brexit hasta el 30 de junio, en contraste con su límite original del próximo 29 de marzo.

Anteriormente durante la jornada, la Cámara rechazó una enmienda para volver a realizar un nuevo referéndum sobre el Brexit por 334 votos en contra y 85 a favor



Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, señaló vía Twitter antes de la votación que "apelaré a la UE para que estén abiertos a la posibilidad de una prórroga larga si el Reino Unido lo considera necesario, para replantear su estrategia del Brexit y construir un consenso respecto a ella".

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.