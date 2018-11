Brexit: Parlamento británico votará el 11 de diciembre el acuerdo con la Unión Europea

El parlamento británico votará el próximo 11 de diciembre el acuerdo alcanzado entre Gran Bretaña y la Unión Europea para concretar la salida británica del bloque continental, de acuerdo con el portal Bussines Insider.

De acuerdo con The Guardian, la primera ministra Theresa May deberá convencer a los 89 de sus parlamentarios que no ven con buenos ojos el pacto suscrito con la UE, porque "deja a Reino Unido en peor situación que la actual".

La votación será el final de un debate que se extenderá por cinco días. May necesita una mayoría simple sobre los 650 escaños de la Cámara de los Comunes.

El Partido Laborista, a través de su líder Jeremy Corbyn, se dispone a rechazar el pacto. "Este es el resultado de un miserable fracaso en las negociaciones que nos deja con lo peor de ambos mundos", manifestó el político en un comunicado.