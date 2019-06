Bolsonaro por caída del PIB en Brasil: 'Yo ya dije que no entendía de economía'

Una particular declaración dio el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras el anuncio de que el PIB de la nación sudamericana cayera en un 0,2%.



De acuerdo a MinutoUno, el mandatario señaló al término de un almuerzo en una residencia de un amigo en Brasilia que "yo ya dije que no entendía de economía. Quien entienda hundió a Brasil. Yo confío 100% en la economía de Paulo Guedes (su ministro en la materia)".



Eso sí, Bolsonaro sostuvo que los resultados en los indicadores no se deben precisamente a factores internos, sino a la situación económica a nivel internacional.



Cabe decir que la situación en Brasil está amenazada por una recesión, a raíz de dos trimestres consecutivos de contracción en relación al periodo anterior.