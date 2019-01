Bolsonaro estudia terminar con la justicia laboral

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que “estudiará” la posibilidad de acabar con la Justicia del Trabajo, porque considera que existe un "exceso de derechos".

"Cuando uno piensa en producir alguna cosa, cuando ve la cuestión de los encargos laborales, que molestan a todos en Brasil, esa persona desiste de emprender", declaró el líder ultraderechista al canal SBT.

"Hay un exceso de derechos que molestan a todos y hacen desistir a los posibles emprendedores", agregó.

El mandatario explicó que "estudia" e incluso podría hacer "una propuesta" para el fin de la Justicia del Trabajo, porque, a su juicio, está "politizada".

"¿Qué país del mundo tiene (Justicia del Trabajo)? Ya tenemos la Justicia común. Si (un trabajador) entra en la Justicia y pierde, tiene que pagar", dijo.

"Mira Estados Unidos. Allí casi no hay derechos laborales. No sirve de nada tener derechos si no hay trabajo", agregó.

Antes de asumir, Bolsonaro confirmó la desaparición del Ministerio del Trabajo para distribuir sus funciones entre Justicia y Economía.