Bernie Sanders anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

El senador demócrata Bernie Sanders anunció su candidatura para competir por la postulación de su partido para ser el próximo presidente de Estados Unidos.

"Me postulo para la presidencia. Les pido que se unan a mí hoy como parte de una campaña popular sin precedentes e histórica que comenzará con al menos 1 millón de personas de todo el país”, dijo el representante de Vermont en su cuenta de Twitter.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26