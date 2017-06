Bélgica: Neutralizan persona que portaba cinturón con explosivos en una estación de tren

La Estación Central de trenes de Bruselas fue evacuada este martes luego que se escuchara una explosión desde su interior.

La policía aseguró que la situación, que afectó una de los tres principales estaciones de transporte público de la capital de Bélgica, ya se encuentra bajo control y no hay víctimas fatales.

Según medios internacionales, la persona portaba un cinturón con explosivos cuando fue neutralizada por los guardias, y testigos afirmaron que gritó consignas asociadas al terrorismo islámico.

#UPDATE Suspect in Brussels train station blast shouted "Allahu Akbar," according to a witness