Autor de mortal broma "swatting" enfrenta una posible pena de hasta 9 años de cárcel

Tyler Raj Barriss de 25 años, responsable de una pesada broma por Internet apodada "swatting" que finalizó con la policía asesinando a una persona inocente, será acusado de homicidio involuntario en Estados Unidos arriesgando una pena de hasta 9 años de cárcel.

El 28 de diciembre pasado Barriss jugaba al Call of Duty, y tras pelearse con otro jugador le pidió su dirección y llamó a la policía haciéndose pasar por él, amenazando que tenía secuestrada a su familia con el fin que envíen un equipo SWAT (siglas en inglés de Special Weapons And Tactics,​ Armas y Tácticas Especiales).

Al llegar al lugar la policía mató al que abrió la puerta, una persona inocente que ni siquiera jugaba el videojuego, Andrew Finch de 28 años.

