Atropello masivo en Melbourne dejó un menor grave y 15 heridos

La policía australiana logró detener este jueves a dos personas acusadas del atropello masivo que dejó a 15 personas hospitalizadas y un menor en estado grave en Melbourne.

Según informó la cadena australiana ABC, un todoterreno ligero apareció en un paseo peatonal y comenzó a impactar personas a gran velocidad.

La policía local calificó el hecho como un "acto deliberado", aunque hasta ahora se desconocen las motivaciones y se ha acordonado la zona.

Police say they have arrested the driver of the vehicle after it "collided with a number of pedestrians" in Melbourne, Australia pic.twitter.com/05u8gIy0lt