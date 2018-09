Atropello masivo en China deja al menos 9 muertos y 43 heridos

Este miércoles en la ciudad china de Hengyang, provincia de Hunan, un sujeto perpetró un atropello masivo que dejó por lo menos nueve fallecidos y 43 personas heridas.

El chofer era un hombre de 54 años llamado Yang Zanyun, y poseería antecedentes penales en materia de delitos relacionados con tráfico de drogas y piromanía.

Zanyun fue detenido con vida por la policía luego del suceso, y las autoridades señalan que el hecho fue "deliberado" y con la intención de causar el mayor daño posible. Eso sí, evitaron darle un carácter de "terrorista".

Breaking news: a car drives a crowd in a public park in Hengyang in Hunan province in China killing multiple people and injuring many others. The reason is not clear.https://t.co/xLAEthB6bn#corelionnews #new #news #china #present #travel #world #worldnews #impact #information pic.twitter.com/e8LtlsuuVi