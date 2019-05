Al menos 17 personas -la mayoría extranjeros- resultaron heridas tras un atentado contra un bus lleno de turistas en El Cairo, Egipto.

Según las autoridades, la explosión se registró en las inmediaciones de Gran Museo Egipcio -inaugurado recientemente en 2018- emplazado cerca de las pirámides de Giza.

