Asesores de la campaña de Trump mantuvieron contacto con la inteligencia rusa

Asesores de la campaña presidencial de Donald Trump y colaboradores cercanos mantuvieron "reiterados contactos" con agentes de la inteligencia rusa durante el año anterior a las elecciones presidenciales, informó The New York Times.

De acuerdo con el medio, cuatro funcionarios y exfuncionarios, bajo condición de anonimato, revelaron registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora Presidente y los agentes de la inteligencia rusa, hecho que Trump ha negado tajantemente.

Aunque las llamadas fueron frecuentes y en ocasiones también involucraron a funcionarios del Kremlin, las fuentes citadas por The New York Times no hallaron pruebas de que esos contactos derivaran en los "hackeos" a la campaña de Hillary Clinton y al Partido Demócrata, de los que la inteligencia de estadounidense culpa a Rusia.

Las fuentes no revelaron el contenido de las llamadas ni los agentes rusos que las protagonizaron, tampoco los asesores de Trump vinculados en el caso con la excepción de Paul Manafort, quien fue jefe de la campaña hasta que apareció un escándalo de financiación irregular en Ucrania.

Manafort negó estas informaciones indagado por el rotativo neoyorquino: "Esto es absurdo. No tengo ni idea de a qué se está refiriendo. Nunca he hablado conscientemente con oficiales de inteligencia rusos, y nunca he tenido nada que ver con el Gobierno ruso".

La filtración publicada por The New York Times forma parte de la investigación que lidera el FBI a los vínculos entre los asesores de Trump y el Kremlin, así como al "hackeo" de información al aparato demócrata y a la campaña de Clinton.