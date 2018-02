Asesino de Nicole Sessarego: "No tengo una respuesta de por qué la maté"

Lucas Azcona, asesino condenado de la estudiante chilena Nicole Sessarego, aseguró que mató a la joven sin motivo particular, simplemente porque ese día "explotó".

"Me habían pasado cosas en el trabajo, en la vida, durante muchos años y eso me generó bronca, ira, dentro mío, exploté generando eso", dijo en entrevista con Telefé.

El femicida trató de justificarse y aseguró que hubo "muchas variantes" para estar "alterado" y matar a alguien. "Estar en un hospital (donde trabajaba haciendo aseo), que me me cambien a otro, que me suspendan dos semanas, que justo llego y me roben el sueldo, no llegar con las cuentas", afirmó.

"Todo mi pasado tuve momentos así, ese día no aguanté y exploté de esa manera que no fue algo que esperaba", agregó y aseguró que "no era consciente" al momento del crimen. "Fue espontáneo", afirmó.

"Fue sentir una carga negativa y a la vez no sentir ningún sentimiento, tampoco recuerdo lo que pasaba. Estaba completamente ciego. Vi las imágenes después y al ver eso y preguntarme mi viejo, le dije sí", relató.

"Nunca esperé hacer lo que hice. Nunca me lo imaginé. Lo siento por ella y lo siento por mí, más por ella, joven. No lo puedo explicar. No tengo una respuesta de por qué maté a Nicole", complementó.

Nicole Sessarego fue asesinada en agosto de 2014 con al menos 11 puñaladas, en Buenos Aires, Argentina. Su cadáver fue encontrado con las llaves en la mano, en el hall principal del edificio ubicado en la calle Don Bosco 4109, del barrio de Almagro.