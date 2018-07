Asesinato de joven a manos de la policía desató estallido social en Nantes

Una serie de disturbios tuvieron lugar en los barrios de Breil, Malakoff y Dervallières de la ciudad de Nantes, Francia, en protesta por la muerte de un joven de 22 años a manos de la policía.

Grupos de hombres y mujeres, armados con cócteles molotov, quemaron una serie de automóviles e incendiaron parcialmente un centro comercial, incidentes que se prolongaron hasta las tres de la madrugada.

El estallido movilizó a 200 agentes de la policía, aunque no se produjeron arrestos. Según testigos, se escucharon detonaciones en algunos lugares.

Según el diario El País, el hecho que desató los disturbios fue un control policial, donde los funcionarios le propinaron un disparo al joven por la espalda mientras le cursaban una multa por infracción vehicular.

El director departamental de Nantes, Jean-Christophe Bertrand, entregó la versión del cuerpo uniformado y aseguró que el conductor intentó golpear a un policía, por lo que uno de sus colegas abrió fuego contra el individuo.

La alcaldesa de Nantes, Johanna Rolland, señaló que "mis primeros pensamientos están con este joven muerto, su familia, todos los habitantes de este vecindario, y nuestros barrios".

"La policía y la justicia tendrán que aclarar de manera transparente lo que sucedió esta noche", sentenció. Por otro lado, la fiscalía de Nantes anunció la apertura de una investigación del asesinato.

Clashes erupted in Nantes, Tuesday night, after a man in his twenties was shot dead by police during a vehicle check pic.twitter.com/mGnQHyXpnm