Aseguran que hay una nueva denuncia contra Juan Darthés por abuso sexual

Después de la denuncia de Thelma Fardín, actriz argentina que acusó a Juan Darthés por abuso sexual en el año 2009, se sumó otra de una sonidista, la cual se presentará en la justicia para entregar su testimonio.

Su abogada, Raquel Hermida, contó a La Nación de Argentina que habló con la joven afectada. "No es una actriz, sino una integrante de la producción -que trabajaba, en realidad, como sonidista de la productora- que iba a radicar la denuncia cuando estuviera en condiciones de hacerla. Ya que una denuncia penal requiere de una revictimización permanente que hay que estar bien para poder afrontar", apuntó.

Agregó que, en el caso del actor argentino, se trata de un abusador serial. "Hace más de tres meses la conozco y repetía las misma frase que repiten Natalia Juncos y Anita Coacci. Un abusador tiene sus rutinas pero tiene la costumbre de culpar y responsabilizar de la erección a la mujer", comentó.

En este mismo contexto, dijo que la intentaron sobornar con el fin de que no ayudara a las víctimas de Darthés.

"Cuando salía del canal me llamaron ofreciéndome dinero para no representar a las víctimas de Darthés. Yo les expliqué que no representaba a ninguna porque no hay causa judicial donde representarlas. Ni Anita Coacci ni Natalia Juncos, no tenemos una causa para representarlas, porque nunca fue notificada", detalló.