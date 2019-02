Argentino que sufrió un infarto en Chile pidió trabajar gratis para pagar su traslado al país

El argentino Maximiliano Conca hace algunos días fue tema nacional después de que sufriera un ataque cardíaco en Viña del Mar, lugar donde llegó para pasar una vacaciones de ensueño, las cuales terminaron transformándose en una verdadera pesadilla.

Durante un paseo en la ciudad jardín, el turista se sintió pésimo y fue trasladado al Hospital Naval, donde le terminaron salvando la vida, aunque el problema fue que quedó debiendo una cuenta de 11 millones de pesos, ya que no tenía un seguro de viaje asociado.

Dicha cifra -incluido su regreso- fue cancelada desde Tucumán, su pueblo natal. Por aquello pidió trabajar gratis para poder costear los gastos que desembolsaron en él.

"Los servicios no cambian y los profesionales son tan buenos los de acá como los de allá (sobre la atención que recibió en el Hospital Naval de Viña del Mar) pero la enorme diferencia es que aquí la salud es un derecho y es gratis, es para todos, en cambio en Chile hay que pagar y a veces son cifras imposibles", sostuvo Conca.

"Es inmenso el agradecimiento que siento hacia el gobierno de la provincia, que hizo posible que yo hoy esté aquí. Me podrían haber dejado en Chile, pero no, me salvaron la vida", agregó.

Tras escribir una carta, Conca le pidió a las autoridades del Poder Ejecutivo argentino que "me permitan realizar trabajos ad honorem a fin de poder cubrir los gastos (hasta el último centavo) de mi traslado a la provincia".

Ahora se encuentra a la espera de la respuesta.