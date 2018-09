Argentina y el FMI firman acuerdo por más 57 mil millones de dólares

En medio de una huelga general y la devaluación del peso, el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron un acuerdo para la entrega de un crédito de 57.100 millones de dólares, tras la cita que tuvieron en Nueva York el titular de economía trasandino Nicolás Dujovne y la director del fondo Christine Lagarde.

El empréstito incluye un incremento de US$ 19 mil millones en la entrega al ejecutivo de Mauricio Macri, para lo que resta del 2018 y para el 2019, llegando a un total de US$ 36.200 millones en dos años. Dujovne precisó que esas cifras "no tienen carácter precautorio" y "podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario".

Informa Clarín que según funcionarios del área económica del macrismo, "el nuevo tramo del préstamo (US$ 7.100 millones) estará destinado en su totalidad a auxiliar el tesoro nacional, de modo que no habrá incremento de reservas del banco central". El ministro de interior, obras públicas y vivienda, Rogelio Frigerio, comentó que "fuimos al FMI con nuestras pautas y proyecciones de la macroeconomía y esto es lo que aceptó".