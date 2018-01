Argentina: revelan detalles del teléfono del joven que fue asesinado por su pareja

Los investigadores del asesinato de Fernando Pastorizzo lograron desbloquear el celular del joven y hallaron mensajes que dan cuenta de un episodio de violencia con quien fuera su novia, Nahir Galarza, principal sospechosa del crimen.

Según Telefé Noticias, la conversación entre la víctima y un amigo ocurrió "horas antes de su muerte", el pasado 29 de diciembre, y en ella relata una agresión que sufrió a manos Galarza y una amiga.

"Fue la hija de mil putas de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos", dice el joven en uno de los chats.

Interrogado por el amigo sobre cómo habían transcurrido los hechos, Pastorizzo escribió: "Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a hablar. Le juré que no".

Fernando también mencionó al padre de la sospechosa de haberlo matado, quien es policía en Gualeguaychú, donde ocurrió el crimen. "Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años", dijo antes de decir que por suerte “lo bloqueó” del teléfono.

Fernando Pastorizzo fue encontrado muerto con dos tiros en la espalda y el pecho, en la calle General Paz al 1500 en Gualeguaychú. En un primer momento, Nahir Galarza declaró que no había visto a su exnovio, pero horas más tarde se presentó ante la Justicia para confesar el crimen que cometió con el arma reglamentaria de su papá.