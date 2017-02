Argentina: La acosaron en la calle, se defendió y recibió brutal paliza

Una joven fue brutalmente agredida mientras caminaba a su casa en el barrio Caballito, en Buenos Aires (Argentina). No era de madrugada y tampoco iba por un callejón oscuro: eran las dos de la tarde y estaba rodeada de gente.

Según relató Jenn Cherry Retamozo en su cuenta de Facebook, estaba escribiendo un mensaje a su novio para avisarle que estaba a una cuadra, cuando el hombre se le acercó y empezó a decirle groserías.

"Te voy a romper el orto", le habría dicho el individuo. La mujer no dudó en increparlo y contestarle, lo que desató la ira del hombre.

Sin mucho que con lo que defenderse, la joven ocupó lo que tenía a mano: una bolsa con una polera y una calza, que fue lo que había salido a comprar. Trató de golpear al sujeto que la agredía verbalmente mientras éste se acercaba más y más a ella.

"A mí ninguna puta de mierda me pega", le dijo el hombre antes de golpearla. "Me dio un combo en medio de la cara, en el ojo, sentí sus nudillos. Creí que perdía el ojo mientras caía y me golpeaba la cabeza contra el piso", escribió Jenn.





Finalmente intervino la policía y algunas personas se acercaron para asistir a la joven. Sin embargo, el agresor no reparó en la presencia de todos para amenazar a su víctima: "Hija de puta, yo voy a salir en 8 horas, salgo y te vuelvo a buscar. Te juro te mato", relata la mujer, y efectivamente, el hombre quedó libre.

Retamozo fue trasladada a un hospital, donde la examinaron y medicaron. Luego se dirigió hacia la comisaría para realizar la denuncia correspondiente y también relató el hecho en su Facebook.

"Esto es violencia de género: no me quiso robar, no me quiso piropear, me pegó por ser mujer, por andar sola a las dos de la tarde, porque contesté que no me puede amedrentar, no tiene derecho. Involucrarse no hace ningún mal. Al contrario, ayuda a que sean ellos lo que vivan con miedo", concluyó.