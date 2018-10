Archidiócesis de Washington entrega 31 nombres de curas acusados de abusos

Un total de 31 clérigos. Ninguno en el sacerdocio activo. Dieciocho arrestados en el pasado y 13 nunca lo fueron. Diecisiete ya fallecieron. Todos ellos acusados de abusar sexualmente de menores durante décadas. Cuatro días después de que Francisco aceptara la dimisión del arzobispo de Washington DC, Donald Wuerl de 77 años, acusado de encubrir abusos masivos a menores, la archidiócesis publicó una lista con los nombres de 31 clérigos "verazmente implicados" en abusos entre 1948 y 1996.

La lista está incluida en una carta dirigida al clero, que destaca que "no ha habido ningún incidente de abuso de un menor por un sacerdote de la archidiócesis en casi dos décadas", pero pide "un necesario paso adelante hacia la transparencia total y la rendición de cuentas en el proceso de curar las heridas". De los curas no arrestados, cinco figuraban en bases de datos de acceso público de sacerdotes acusados. Seis de los nombres no habían sido publicados con anterioridad.

Una investigación en Pensilvania -documentada en un informe de 900 páginas- detalló los delitos de más de 300 "curas depredadores", muchos de ellos estaban bajo la supervisión de Wuerl. En el informe se acusaba al arzobispo de trasladar a los sacerdotes abusadores de una parroquia a otra, sin informar a las autoridades locales. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, calificó la conducta de Wuerl de "absolutamente aborrecible". Al menos seis estados anunciaron que impulsarán pesquisas a diócesis locales.