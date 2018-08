El derecho de amamantar en público ya es legal en los 50 estados de EE.UU. tras su aprobación y entrada en vigor en Utah e Idaho.

La información se dio a conocer en vísperas de la semana mundial de la lactancia materna, que se conmemora entre este miércoles 1 de agosto y se extiende hasta el martes 7.

Sin embargo, la iniciativa legal no estuvo exenta de sobresaltos. En Utah, un representante republicano acusó que "esta regulación parece decir que no necesitas taparte. Simplemente, no estoy cómodo, ya que lo hacen justo en tu cara".

Precisamente, la legislación chocaba con otra que especificaba que enseñar los pechos en público está prohibido. Sin embargo, la ley salió adelante pese a las peticiones de corregir el lenguaje: "Todas las mujeres podrán dar de mamar en sitios públicos".





Por otro lado, en Idaho la regulación tardó 15 años en aprobarse, aunque al momento de su aprobación, la iniciativa recibió el respaldo unánime del Congreso y el Senado.

De este modo, todos los estados de EE.UU. han legalizado el dar de mamar en público y se suman a países como el Reino Unido (que garantizó la lactancia materna en 2010) o Australia (legalizada en 1984).

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la lactancia natural "en cualquier lugar y en cualquier momento", ya que durante los primeros seis meses corresponde a una alimentación exclusiva de los recién nacidos.