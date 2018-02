Alemania: Forense estima que cien personas fallecen al año por arriesgadas prácticas masturbatorias

En Alemania fallecen entre 80 y 100 personas al año por prácticas masturbatorias arriesgadas, aseguró el médico forense Harald Voß a un medio germano.

La declaración del experto fue realizada en el marco del reciente deceso de un alemán, cuya muerte se cree que fue debido a autoasfixia erótica ya que su cuerpo se encontró sin señales de intervención de terceros, pero atado con cadenas incluyendo su cuello, cubierto en rebanadas de queso, con una panty hasta la altura de su torso, usando un chaquetón y parte de un traje de buceo, y sentado con una bolsa plástica en su cabeza frente a un radiador prendido, acompañado de revistas eróticas.

El Doctor Voß explicó que la privación de oxígeno es la causa más común de muerte entre las personas que buscan tener un orgasmo "extremo", y cree que hay una o dos muertes anuales en el país por cada millón de habitantes. El problema, asegura, es que las humillantes muertes usualmente son ocultadas por sus familiares.

