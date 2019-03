Alcalde peruano promete una ciudad 'libre de venezolanos'

En Perú, el alcalde de Huancayo, Henry López Cantorin, aseguró que quiere declarar "libre de venezolanos" el territorio bajo su jurisdicción.

"No voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí ni a nadie, más aun cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos las facilidades para trabajar. No quiero generalizar pero, lamentablemente, hay ciudadanos extranjeros que vienen a nuestra ciudad a querer hacer lo que se les da la gana", dijo la autoridad.

Cantorin explicó su intención mediante un comunicado de prensa, después de ser víctima de una "agresión" por parte de "un grupo de transportistas, en su mayoría de nacionalidad extranjera, quienes sin razón alguna insultaron e hicieron gestos obscenos a su salida del palacio municipal".

Además, comunicó que el Municipio de Huancayo trabaja en una ordenanza municipal basada en una norma regional según la cual las empresas deben tener en plantilla al menos un 60% de trabajadores locales. "Buscaremos que se llegue a un porcentaje superior al 80%", dice la nota oficial.

"A mí me eligieron para poner en orden en la ciudad y, si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto y, si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad. Por eso, me ratifico: 'Huancayo libre de venezolanos'", agrega.

Más de tres millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años. Colombia, Perú y Chile son los que más han recibido, según la ONU.