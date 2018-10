Alberto Fujimori: "No me maten, si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar"

El condenado exgobernante peruano Alberto Fujimori eligió las redes sociales para intentar ser escuchado por las autoridades de su país, luego de que la justicia revocara su indulto y decidiera internarse en una clínica privada unas horas después. "Quiero decirle a las autoridades y a los políticos, por favor no me usen como arma política, porque ya no tengo fuerza para resistirlo", comenta en el mensaje.

"Quiero pedirle al presidente de la república y a los miembros del poder judicial una sola cosa: por favor, no me maten, si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más", dijo Fujimori de 80 años. El autócrata fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

En diciembre de 2017 el dimitido expresidente Pedro Kuczynski concedió el indulto al exmandatario, cuando necesitaba el apoyo del fujimorismo. El ministerio de justicia difundió un comunicado en el que dice respetar la decisión de la suprema: "Como gobierno somos respetuosos de la independencia del poder judicial".

Un grupo de policías judiciales entró a la clínica para custodiar al autócrata. El ministro de interior, Mauro Medina, informó que Fujimori irá a prisión cuando reciba el alta: "La policía está procediendo con la orden del juzgado. (Fujimori) está con personal de resguardo en la clínica. Estamos a la espera, solamente, de que el médico disponga el alta para que pueda ser conducido a donde el Instituto Nacional Penitenciario determine".