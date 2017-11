La policía de Nueva York informó de un atropello masivo que dejó al menos seis muertos y 9 personas heridas en el barrio de Bajo Manhattan.

Según las autoridades el responsable sería el chofer de un camión que, luego de impactar un bus escolar, se lanzó contra una ciclovía en las esquinas de las calles West y Chambers atropellando a múltiples personas.

Las autoridades señalaron que habría al menos un sospechoso detenido.

PHOTO: Scene of incident in lower Manhattan, where multiple people are injured pic.twitter.com/RH4QycdGA1