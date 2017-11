Al menos cinco muertos y diez heridos en tiroteo en escuela de California

Al menos cinco personas fallecieron este martes en un nuevo tiroteo en Estados Unidos, donde el atacante fue abatido por la policía.

El perpetrador realizó su ataque en una escuela primaria al norte del estado de California llamada Rancho Tehama, cerca de la localidad de Corning, cuyo tamaño es de 1.500 habitantes.

Se desconocen los motivos del tirador. El incidente ocurrió a las ocho de la mañana hora local, a 185 kilómetros al norte de Sacramento, la capital del Estado. El autor primero disparó en su casa, y luego viajó a la escuela.

Officials say there at least 100 law enforcement officers on scene of about 5 different sites where the shooter opened fire. pic.twitter.com/jschtwbfAb

Here is part of an interview with the man who says his truck was stolen and his roommate was shot and killed by the alleged shooter who is described as a known felon in his 50's named Kevin. #RanchoTehamashooting pic.twitter.com/ZNdwmdOwU7