Al menos 37 personas muertas en el incendio de un hospital en Corea del Sur

Un incendio en un hospital en la ciudad surcoreana de Miryang causa al menos 37 muertos y decenas de heridos. Los equipos de rescate necesitaron tres horas para apagar el fuego, mientras el número de víctimas podría incrementarse al haber 18 personas en estado crítico. Los bomberos lograron evacuar a parte de los pacientes que se encontraban en el centro médico, pero algunos fallecieron durante el traslado.

El fuego se originó alrededor de las 7.30 hora local en la sala de emergencias de la primera planta del Hospital Sejong, ubicado a unos 280 kilómetros al sudeste de Seúl. Las llamas no alcanzaron el resto de las plantas, pero sí el humo tóxico, el que se cree que fue la causa de la muerte de la mayoría de las víctimas.

Se estima que había unas 200 personas dentro del edificio, la mitad pacientes. De estas, 111 fueron transferidas a otros cuatro hospitales cercanos. La gran mayoría de las víctimas eran de edad avanzada que recibían cuidados intensivos y no podían moverse sin ayuda. Entre los fallecidos hay también un médico y dos enfermeras.

Informa El País que el incendio de este hospital es la peor tragedia de este tipo registrada en el país asiático de la última década. Según el responsable de los bomberos de Miryang, Choi Man-woo, el edificio no contaba con rociadores automáticos porque la ley no obliga a instalarlos en centros médicos de tamaño medio.

South Korea: So far, the fire seems to have started in the emergency room. It is reported that the fire department is evolving, but the smoke is filled in the hospital and it is causing disruption to the rescue operation. 26-01-2018 pic.twitter.com/zstpRZCFW3