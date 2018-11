Al menos 11 personas murieron en un tiroteo al interior de un bar en California

Al menos 11 personas murieron en un tiroteo ocurrido en un bar de Thousand Oaks, un barrio de las afueras de Los Ángeles, California, de acuerdo con la policía local.

Al momento del ataque se celebraba una fiesta de estudiantes universitarios.

El autor del tiroteo, del que se desconoce la identidad, también murió en el interior del bar. De acuerdo con testigos, disparó al menos 30 veces.

El ataque contra el Borderline Bar & Grill, un local de estilo country, comenzó sobre las 11.30 de la noche (4:30 horas de este jueves, en Chile), según publicó Los Angeles Times, cuando un hombre entró en el local, en el que había "centenares de personas", armado con una pistola negra.

"Lo vi entrar (...) y comenzó a disparar", declaró Mitchell Hunter, de 19 años, que describió al tirador como un hombre de piel clara y pelo oscuro.

#BREAKING: Police responding to reports of a mass shooting at a bar in Thousand Oaks. Multiple reports of shots fired and people hit at the Borderline Bar & Grill. Authorities urge the public to avoid the area. https://t.co/1DFIBMmd75