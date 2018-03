Agente nacional en La Haya: "La soberanía e integridad territorial de Chile no está en juego"

El agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por la demanda marítima de Bolivia, Claudio Grossman, sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.

Grossman dijo que "la soberanía e integridad territorial de Chile no está en juego. Hay distintas fuentes de una obligación jurídica internacional, que son los tratados, pero no sólo son firmados, si no también puede haber acuerdos tácitos que constituyen tratados".

El agente agregó que "nosotros tenemos argumentos para demostrar que toda esa fuente del derecho, son una prueba de la solidez y fortalece la posición chilena". Los alegatos ante la CIJ se desarrollarán el lunes 19 de marzo.