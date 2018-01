Actriz porno asegura que Donald Trump le ofreció miles de dólares por su silencio

Los malos ratos para Donald Trump no terminan, puesto que a sus desafortunadas declaraciones acerca de los inmigrantes de países denominados por él "de mierda", se suma la acusación de una actriz de cine para adultos, quien aseveró que el presidente de los Estados Unidos le ofreció USD$ 10 mil y el uso de su jet privado si accedía a visitarlo a su suite en un hotel después de un torneo de golf en Lake Tahoe, en 2006.



De acuerdo a Wall Street Journal, la denunciante es Stormy Daniels, la cual reveló que conoció al empresario en dicho evento, junto a otras reconocidas estrellas de la industria. En dicha instancia, el magnate la invitó a ella y a algunas amigas, aunque fue insistente con la actriz.



El incidente no quedó allí, puesto que la actriz aseguró que a un mes de las elecciones en Estados Unidos, el abogado le ofreció USD$ 130 mil por su silencio, para que así no se divulgara dicha anécdota.



Ante estas revelaciones, desde el entorno del presidente de los Estados Unidos han descartado las acusaciones, respondiendo además que el mandatario no conoce a Drake ni tampoco tiene intenciones de hacerlo. Lo anterior es extraño, puesto que la actriz mostró una imagen de un encuentro junto a él, por lo que echaría por tierra dicho juicio.