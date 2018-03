Actriz porno acusó amenazas para firmar acuerdo y no hablar de relación con Trump

La actriz porno Stormy Daniels aseguró que firmó el acuerdo de confidencialidad para no hablar de su relación con Donald Trump, porque fue amenazada.

En una entrevista con el programa 60 Minutos, la mujer, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, aseguró que en 2011, en un estacionamiento de Las Vegas, un hombre se le acercó para advertirle que no se pronunciara sobre el encuentro sexual que tuvo en 2006 con el ahora presidente de Estados Unidos para evitar problemas.

Según Daniels, en ese momento, estaba en su auto con su hija en el asiento trasero. "Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre", dijo.

"Estaba preocupada por mi seguridad y la de mi familia", agregó para explicar por qué firmó el acuerdo de confidencialidad por US$ 130.000.

Not long after the magazine story was killed, Stormy Daniels says she was threatened by a man who approached her in Las Vegas. “A guy walked up on me and said to me, ‘leave Trump alone. Forget the story.’” pic.twitter.com/JMskKQiYCi — 60 Minutes (@60Minutes) March 25, 2018

Sobre su relación con Trump, Clifford afirmó que tuvo sexo con Trump sólo una vez, de forma "consensuada, sin protección y en la suite" del mandatario.

"Él estaba tipo, 'guau', eres especial. Me recuerdas a mi hija. Guapa, lista...", recordó.

A comienzos de marzo, Stormy Daniels presentó una demanda en contra de Donald Trump sosteniendo que el acuerdo mutuo de confidencialidad sobre un encuentro sexual es nulo porque el entonces célebre empresario y actual presidente de Estados Unidos nunca lo llegó a firmar.

“He was like, ‘wow, you are special. You remind me of my daughter.’” --Stormy Daniels says of her conversation with Mr. Trump the night they met. pic.twitter.com/Mj52gSoDbH — 60 Minutes (@60Minutes) March 25, 2018

La actriz dijo en 2011 a la página The Dirty que se había acostado con Trump cuando llevaba un año casado con su esposa y actual primera dama Melania Trump y recién nacido Barron, el único hijo de ambos.

Según reveló en enero The Wall Street Journal, el abogado personal y hombre de máxima confianza de Trump Michael Cohen pagó a la actriz porno US$ 130.000 para que no ventilara en público sus asuntos con Trump y no perjudicara su imagen de cara a los comicios que lo enfrentaban a la demócrata Hillary Clinton. Cohen reconoció el pago pero afirmó que el dinero salió de su bolsillo y no tuvo nada que ver ni con Trump ni con su campaña electoral. Y aclaró que Trump "niega vehementemente" haber tenido relaciones sexuales con ella.