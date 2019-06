Abandonaron a bebé recién nacido en Argentina: 'Me llamo Mateo, mi mamá no puede cuidarme'

Lo que era una tranquila tarde en Merlo, Bueno Aires, en cuestión de segundos se transformó en una triste noticia: Un grupo de menores de edad encontraron a un bebé recién nacido dentro de una caja, con una carta y una nota.

El pequeño, de tan solo días de nacimiento, estaba envuelto en frazadas, con un gorro azul, dentro de una caja al lado de un kiosco y junto tenía una nota pegada en su cuerpo: "me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme".

"Nos fijamos que no estuviera lastimado y lo abrigamos", comentó una de las vecinas que asistió al menor, quien además tenía una carta, escrita por la madre, donde pedía que algún día lo perdonara y que por favor buscarán al papá, que dicho sea de paso, no sabe de la existencia del bebé.

Según los reportes de la prensa trasandina, el menor se encuentra internado en un centro médico bonaerense, fuera de peligro.