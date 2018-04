Veinte empresas del Cybermonday denunciadas por incumplir la ley

El Sernac denunció este viernes a 20 empresas que participaron en el pasado CyberMonday, tras detectar -a través de ministro de fe- una serie de incumplimientos a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

Esto, luego de analizar los antecedentes y encontrar una serie de prácticas que contradecían la normativa, entre ellas, no informar el stock; falta de información en las condiciones y características del servicio de despacho; ofertas engañosas, es decir, los precios respecto de un mismo producto durante el evento eran iguales o superiores al precio informado antes de la jornada de ofertas.

El propósito de estas denuncias es que las empresas sean sancionadas con el máximo de las multas, que puede llegar hasta 50 UTM ($2.369.800) por cada uno de los incumplimientos denunciados, esto es, cerca de dos millones trescientos sesenta y cinco mil pesos.

Las denuncias del Sernac fueron en contra de las empresas: Sparta, Samsonite, New Balance, Under Armour, Tienda Lego, Bold, Secret, Mas barato, 7veinte, Merrel, Shopcaterpillar, Europcar, Xtrem, Corona, Lounge, Lentes Plus, DeVitrina, Adidas, Cupon Club y Kipling.