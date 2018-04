Tripulantes de Lan Express buscan deponer huelga: "No fue una negociación limpia ni fácil"

El sindicato de tripulantes de Lan Express comunicó sus razones para terminar con la movilización que ya cumplió 17 días y que, en palabras del presidente de Latam, Ignacio Cueto, hizo perder entre un millón y un millón y medio de dólares al día a la compañía.

Liderados por su vocera, Silka Seitz, afirmaron que, luego de que la línea aérea solicitara el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo ante la baja de su paralización, ellos buscan "desconocer el derecho legal de terminar con la huelga".

Respecto a los resultados de la negociación, indicaron que "no es lo que buscamos pero es la mejor forma de cuidarnos" y que "no fue una negociación limpia ni fácil", aclarando que tras cesar con la movilización y no firmar ningún acuerdo, se quedan con el contrato colectivo antiguo, sin aumentos ni cambios en los días de descanso.