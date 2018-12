The Economist sobre agenda de Piñera: 'Le ha robado la ropa de la Concertación'

La revista británica The Economist realizó un análisis de la agenda de gobierno que tiene Sebastián Piñera y le endosó a su administración cualidades "similares a la Concertación".

En el artículo titulado "Sebastián Piñera tries to put Chile back on track" (Sebastián Piñera intenta encarrilar a Chile) aseguran que la gestión del mandatario tiene tres ejes: Restaurar el crecimiento económico, mejorar la calidad de la democracia y promover la igualdad de oportunidades.

En la publicación auguran que su gobierno podría ser una gran oportunidad para que la centro derecha tenga éxito. Sin embargo, puntualizan que "si es así, será porque se ha robado la ropa de la Concertación".

Además, en el texto manifiestan que Michelle Bachelet "decepcionó" en su segundo mandato, ya que precisamente "abandonó la Concertación, se alió con el Partido Comunista y declaró que reducir la desigualdad era su prioridad".

Para The Economist, la exmandataria "impulsó reformas, muchas de ellas mal diseñadas", lo que provocó que "las empresas se asustaron, en parte como resultado, el crecimiento económico promedió solo el 1,7%, en comparación con el 5% en el primer mandato de Piñera".