Sindicatos de trabajadores: 'Reforma Laboral de Piñera es engañosa, populista e inhumana'

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) analizó el proyecto de ley de Modernización Laboral y Flexibilidad que presentó el Ejecutivo este jueves, cuyas propuestas incluyen entre otras medidas aumentar la jornada de trabajo a 12 horas diarias para así reducir la semana laboral a 4 días.

Para la organización sindical esta medida es engañosa: "No nos entrega ni un minuto más de descanso. No libera la jornada laboral para entregarle más tiempo a la familia. Lo que hace este proyecto es ajustar las jornadas, agotar y evidentemente que desgastar a los trabajadores en jornadas extenuantes por sobre las 12 horas".

La iniciativa propone distribuir jornadas de 180 horas al mes de en no menos de 4 días ni más de 6, presumiendo que los trabajadores pueden pactar individualmente con su empleador la mejor alternativa para su beneficio.

Según la presidenta de la Central, Bárbara Figueroa, "si la propuesta que me hace el empleador sobre el pacto de jornada, sobre la distribución de los horarios, no me gusta: ¿Tengo alguna posibilidad de decirle que no?, ¿el trabajador se puede medir como un igual con el empleador? Después el empleador podría decirme: Si no te gusta entonces te vas".

Respecto a la medida para aumentar los días de vacaciones como compensación por el pago de horas extras, Figueroa advierte que "no es que estemos ganando más días de vacaciones. Lo que nos están diciendo es que si acumulamos más horas de trabajo con las jornadas extraordinarias o horas extras, ahí entonces vamos a poder optar a trasladar estos días y horas hacia mayores vacaciones", y recordó que dentro de las promesas de campaña de Piñera estaba la de que "impulsaremos políticas para favorecer la convivencia familiar y el descanso, como la extensión gradual de 15 a 20 los días de vacaciones a cambio de la reducción de 3 días feriados", comentando que "en ningún momento señaló que eso iba a ser a costa de horas extras".