Sindicatos de Chuquicamata votarán si irse a huelga, luego de última propuesta de Codelco

En Chuquicamata hay ambiente de huelga, luego de que Codelco presentara su última oferta a los sindicatos de la minera. Un bono de casi $10 millones, que corresponde a una cifra menor a la inicial. Una negociación que va mucho más allá, según los dirigentes.



Al respecto, la presidenta del sindicato N°1, Cecilia González, comentó con respecto al tema y al contexto, considerando que la mina pasará a ser subterránea.



"El cambio debe ser sí o sí con nosotros, no solo con ellos. Hay que reconvertir a las personas, no se puede dejar sin trabajo. No es un bono más ni menos, sino cómo está siendo administrada Codelco por este anciano, presidente ejecutivo, Nelson Pizarro", dijo.



González añadió que "vamos a llamar a votar la huelga. Si hay que hacerla efectiva, la haremos. Por todos, por nosotros, por nuestras familias".



La presidenta cerró expresando que "ya basta que este Gobierno, que esta administración basuree y pisotee a los trabajadores. Vamos a hacer un efecto dominó en el país".



Se espera que este martes se vote si finalmente habrá huelga o no en la mina.